2020/02/07 | 12:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قررت عملاق شركة تصنيع السيارات اليابانية "تويوتا"، اليوم الجمعة، مرة أخرى تأجيل استئناف العمل في مصانعها في الصين مع استمرار تفشي فيروس كورونا الجديد.

ومن المتوقع أن تستأنف المصانع نشاطها في 17 شباط الجاري، وهو موعد متأخر بأكثر من أسبوعين عما خططت له الشركة اليابانية.

وأعلنت سلطات الصحة الصينية اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 618 شخصا، وأفادت بأن عدد المصابين بلغ 22 ألفاً و112 إصابة، من بينهم 817 غادروا المستشفى بعد تعافيهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تويوتا تقرر مجددا بقاء مصانعها في الصين مغلقة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تويوتا تقرر مجددا بقاء مصانعها في الصين مغلقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).