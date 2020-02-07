عودة 228 نازحا الى مناطق سكناهم الاصلية خلال الايام الثلاثة الماضية

2020/02/07 | 12:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، اعادة 228 نازحاً من مخيمات الخازر وحسن شام وكوكلجي ونبي يونس الى مناطق سكناهم الاصلية.

وقال مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين كريم حسين في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "تم نقل 228 نازحا خلال الايام الثلاثة الماضية من المخيمات الى مناطقهم الاصلية".

واضاف "الشركة تسعى دائما الى المساهمة والمساندة في انهاء ملف النازحين والملفات الاخرى التي تقع على عاتق الشركة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في سبيل انهاء معاناتهم وارجاعهم الى مناطق سكناهم الاصلية".

يذكران الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود احدى تشكيلات وزارة النقل نقلت مليونين و336 ألفاً و619 نازحاً لغاية 31 كانون الأول 2019.

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