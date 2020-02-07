تسجيل ثالث اصابة بفيروس كورونا في ايطاليا

2020/02/07 | 12:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، عن تسجيل ثالث إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وذلك بعد إصابة اثنين من السائحين الصينيين في الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، ان "الفحوص أكدت إصابة مواطن إيطالي بفيروس كورونا، وهي ثالث إصابة مؤكدة في البلاد بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة السائحين الصينيين الأسبوع الماضي".

وأضافت أن "المواطن الإيطالي تأكدت إصابته وهو واحد من 56 مواطنا إيطاليا أعيدوا هذا الأسبوع من مدينة ووهان الصينية في إقليم هوبي، مركز الفيروس".

وأشارت إلى أن "المواطنين الإيطاليين الذين تم إجلاؤهم من الصين هم حاليا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما في قاعدة عسكرية بجنوب روما".

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