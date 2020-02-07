2020/02/07 | 12:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجع المدرسي يتساءل : لماذا يتساقط الشباب الأبرياء في ساحات التظاهر؟ وكيف بات شعبنا يقاتل بعضه البعض وفي أقدس المدن، ويريد الواحد أن يفتك بالآخر ويس... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/07 | 12:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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