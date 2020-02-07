إسرائيل تمنع حافلات تقل مصلين من الوصول إلى الأقصى

2020/02/07 | 12:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح سليمان/ منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، حافلات تقل مصلين من مدن وقرى في الداخل الفلسطيني من الوصول الى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر.

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