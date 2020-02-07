العراق يكافح كورونا بـ

2020/02/07 | 12:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريربالرغم من اتخاذ العراق، سلسلة إجراءات وقائية للحيلولة دون دخول وانتشار فيروس كورونا "القاتل"، من قبل الوافدين من الصين، خاصة من العاملين في شركات النفط والبناء، وجه موظفون في ميناء البصرة نداءً عاجلًا إلى المسؤولين للتدخل ومنع وقوع كارثة إنسانية، على حد وصفهم.

مصدر لـ"ألترا عراق": سفن وبواخر تأتي إلى العراق مباشرة عبر البحار، وتحمل على متنها حاويات بداخلها بضائع صينية متنوعة، وتقودها كوادر صينية وفلبينية

قال أحد الموظفين، وقد فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"ألترا عراق" لأسباب تتعلق بوظيفته، إن "هنالك كارثة إنسانية قادمة للبلاد في حال لم تتحرك الجهات المعنية"، لافتًا إلى أن "هنالك سفن وبواخر تأتي من الصين إلى العراق مباشرة عبر البحار، تحمل على متنها حاويات بداخلها بضائع متنوعة كثيرة من الصين، تقودها كوادر صينية وفلبينية".

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وقلّل الموظف، في تصريحه من جدوى الإجراءات التي تتبعها المؤسسات الصحية في العراق، زاعمًا أن "هؤلاء العاملين حال دخولهم إلى البلاد، لا يتم فحص أي أحد منهم، وكذلك لا يتم فحص البضائع والحاويات بشكل صحي".

وفيما يشبه السخرية، بيّن المصدر، أن "هنالك بعض الحاويات القادمة من الصين يتم رشها بالماء فقط، والبعض الآخر تمر هكذا دون أي محاولة للتأكد من خلوها من فيروس كورونا المنتشر في الصين".

كما أكد أن "إحدى البواخر محملة بالصينيين، ستأتي إلى البصرة مباشرة من الصين بعد رفض الإمارات استقبالها تجنبًا للفيروس الذي قد تحمله الباخرة معها، وحتى الآن لا توجد أي تحركات من قبل المعنيين لمنع هذا الخطر الذي قد يسبب بكارثة للعراقيين".

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