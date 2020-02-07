2020/02/07 | 12:29 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | التحالف الدولي: داعش الإرهابي نفذ عددا من الهجمات في العراق خلال الأسابيع الماضية

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