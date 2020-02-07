2020/02/07 | 12:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد النائب عن كتلة الصادقون حسن سالم، اليوم الجمعة، أن التدخل الأميركي زاد عن حده، مبينا أن ادارة ترامب تقتل المتظاهرين من خلال عملائها.وقال سالم في تغريدة على حسابه بتويتر: “جرائمكم وفتنكم وتدخلكم الوقح بالشأن العراقي زاد عن حده فممارسات التخريب وقتل المتظاهرين وقبلها عمليات القنص من قبل عملائكم باتت مكشوفة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسن سالم يرد على السفارة الأميركية: تدخلكم الوقح زاد عن حده.. اخرجوا من بلادنا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسن سالم يرد على السفارة الأميركية: تدخلكم الوقح زاد عن حده.. اخرجوا من بلادنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).