استعدادات لقمة تجمع نتنياهو وبن سلمان في القاهرة!!

2020/02/07 | 12:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن مصادر دبلوماسية عربية رفيعة قولها إن هناك اتصالات مكثفة بين واشنطن و”تل أبيب” والقاهرة والرياض من أجل عقد قمة في القاهرة، يتخللها اجتماع بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.وأشارت الصحيفة إلى أن القمة من المحتمل أن تعقد في الأسابيع المقبلة، وستشارك فيها […]

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