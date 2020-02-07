مستشار بارزاني يحدد في 11 نقطة ما يريده الكرد من الحكومة المقبلة

2020/02/07 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

حدد مسعود حيدر، مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الجمعة (07 شباط 2020)، مو...





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