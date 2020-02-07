10 منظمات دولية تعاود نشاطها في ديالى لدعم 4 ملفات حيوية

2020/02/07 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف قائممقام قضاء المقدادية وكالة(45كم شمال شرق بعقوبة)، بمحافظة ديالى، حاتم التميمي، الخميس (07 شباط 2020)، عن معاودة 10 منظمات دولية نشاطها في ثاني اكبر مدن المحافظة لدعم 4 ملفات حيوية.

وقال التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "10 منظمات دولية عاودت نشاطها في المقدادية بسبب عامل الاستقرار الامني ونجاح ادارة القضاء في خلق اجواء تسهم في استقطاب تلك المنظمات للقيام بانشطتها المتنوعة خاصة بدعم 4 ملفات حيوية، في المناطق المتضررة من الارهاب والتعليم والفقراء والبعد الخدمي".

واضاف أن "4 منظمات دولية بدأت فعليا في تمويل برامج مختلفة داخل المقدادية"، مبينا أن "وجود المنظمات ضروري لأنها تقوم بأنشطة مهمة خاصة دعم المناطق المتضررة من الإرهاب واعمار بعض المدارس".

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