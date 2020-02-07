الصين تعلن ارتفاع عدد ضحايا «كورونا» إلى 637 شخصا

2020/02/07 | 12:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح سليمان/ أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد ضحايا "فيروس كورونا" إلى 637 شخصا، إضافة إلى زيادة عدد المصابين إلى 31 ألف و161 حالة.

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