الثوم يقي من فيروس كورونا

2020/02/07 | 12:44 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، فلاديمير زايتسوف، عن فوائد الثوم في الوقاية من فيروس كورونا الذي ظهر في الصين وانتقل إلى دول أخرى.وقال الخبير الروسي في مقابلة مع […]

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