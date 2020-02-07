قريباً.. الصدر على لائحة العقوبات الأميركية

2020/02/07 | 12:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ محمد الأمير مع استمرار ميليشيا “#القبعات_الزرق” بالاعتداء على ساحات الاحتجاج في #بغداد ومحافظة الوسط والجنوب، وقتل المتظاهرين، وفي ظلّ الاستنكارات الدولية والمحلية لهذه الأفعال، رجحَ الباحث والمحلل […]

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