كيف حكمت محكمة العدل الدولية لصالح الروهينكا المسلمين في ما ينمار؟!

2020/02/07 | 12:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في السنة الماضية، كان وزير الخارجية الغامبي يحضر لحضور مؤتمر في بنغلاديش …و لعائق ما ذهب بدلا عنه وزير العدل الجامبي.أثناء زيارة وزير العدل، اطلع على موضوع الروهينجا ..وزار معسكرات الفارين من الإبادة الجماعية و الجرائم في ميانمار ..فقرر تمديد إقامته لما هاله ما وجد من المآسي المرتكبة من حكومة ميانمار ضد […]

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