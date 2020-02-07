العراق نحو الاكتفاء الذاتي زراعياً لأول مرة منذ عقود

2020/02/07 | 13:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، يوم الجمعة، عن توجه العراق نحو الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية خلال العام الحالي.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان، إن "العراق سيشهد اكتفاءً ذاتياً لأغلب المحاصيل الزراعية خلال العام الحالي".

وأضاف أن "الخطط المشتركة لوزارتي الزراعة والموارد المائية بدعم ومتابعة مستمرة من اللجنة النيابية أبرزت حالة اكتفاء ذاتي شبه كامل لأغلب المحاصيل الزراعية والنباتية والحيوانية".

وأشار الشمري إلى أن "استمرارية نجاح هذه الخطط واستصلاح أراض جديدة سيدعم خطط اللجنة النيابية المختصة والدولة في استراتيجية دعم المنتح المحلي بالاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض منه".

وشدّد على "أهمية رفد موازنة الدولة بإيرادات إضافية وعدم الاكتفاء بموردٍ واحدٍ يتذبذب سعره بين حين وآخر على وفق الأوضاع الدولية".

ويعد العراق من أبرز مستوردي المحاصيل الزراعية وخاصة الحبوب منذ عقود بسبب تراجع الانتاج المحلي بصورة واسعة جراء الحروب المتتالية.

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