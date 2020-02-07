2020/02/07 | 13:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجعية الدينية تدين الاعتداءات التي حصلت في النجف من اي جهة كانت

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