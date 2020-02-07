صندوق النقد الدولي: دول الخليج العربي قد تجد نفسها مفلسة بعد 15 عاماً

2020/02/07 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

رأى تقرير متشائم أعده صندوق النقد الدولي أن دول الخليج العربية قد تجد ثرواتها المالية قد استنزفت بعد 15 عاما، إذا لم تكثف من إصلاحاتها المالية.

وعزا صندوق النقد الدولي هذا الاستنتاج المتشائم إلى "انخفاض عائدات النفط والغاز".

يُشار إلى أن الإنتاج النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي الست، يمثل أكثر من خمس المعروض العالمي، فيما تقدر ثروته المالية الصافية بـ 2 تريليون دولار.

كما أن اقتصاديات دول الخليج كانت قد تأثرت بشدة نتيجة تراجع أسعار النفط عامي 2014 و2015.

ويرى صندوق النقد الدولي في تقريره، أنه بالرغم من أن انخفاض أسعار النفط الخام ولَّد ضغطا على الحكومات للحصول على إيرادات غير نفطية، علاوة على إدخال إصلاحات مالية، إلا أن "تأثير انخفاض إيرادات النفط والغاز لم يتم تعويضه بالكامل".

وتوصل صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أنه "في الموقف المالي الحالي، يمكن استنزاف الثروة المالية الحالية في المنطقة خلال الـ15 سنة المقبلة".

ورأى هذا المصرف الدولي، الذي مقره بواشنطن، أيضا أن الطلب العالمي على النفط قد يبلغ ذروته بحلول عام 2040 أو قبل ذلك بكثير في حالة وجود دفعة تنظيمية أقوى لحماية البيئة وكفاءة الطاقة.

بغداد اليوم- كربلاء

تنشر (بغداد اليوم)، النص الكامل لبيان مكتب المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، اليوم، بشأن الأوضاع الأخيرة، والاعتداء على المتظاهرين، وتشكيل الحكومة الجديدة.

وتؤكد (بغداد اليوم)، أنها تضع النص الكامل لل

بغداد اليوم- كربلاء

أكد المرجع الأعلى في النجف، علي السيستاني، الجمعة (07 شباط 2020)، أن المرجعية غير معنية في إبداء الرأي أو في أي من تفاصيل الخطوات التي تتخذ في تشكيل الحكومة.

وقال ممثل المرجعية، احمد الصافي، خلال خطبة الجمعة التي القاها في ا

بغداد اليوم-كربلاء

رأت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالمرجع علي السيستاني، الجمعة (07 شباط 2020)، أن الحكومة التي تحل محل حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، يجب أن تكون جديرة بثقة الشعب.

وقال ممثل المرجعية، احمد الصافي، خلال خطبة الجمعة التي

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