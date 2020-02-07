الاستخبارات العسكرية تقبض على ناقل عوائل داعش من سوريا الى نينوى

2020/02/07 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة (7 شباط 2020)، القبض على ناقل عوائل عناصر تنظيم داعش من سوريا الى نينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، عن "مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى، وبالتعاون مع فوج مغاوير القيادة وفصيل الاستطلاع فيها، ألقت القبض على ارهابي يقوم بنقل عوائل الدواعش من مخيم الهول في سوريا الى نينوى وصولا الى الانبار مستخدما مستمسكات مزورة لهذا الغرض".

وأشارت المديرية، إلى أن الشخص الذي قبضت عليه هو "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الجمعة (07 شباط 2020)، بمقتل جندي بانفجار لم تعرف طبيعته داخل مركبة عسكرية في ناحية بهرز.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "انفجاراً غامضاً، لم يعرف طبيعته، حدث داخل مركبة عسك

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، بان مجموعة داخل المتظاهرين هاجمت القوات الامنية برمانة يدوية.

وقالت القيادة في بيان، ان "اعتداءً جديداً طال منتسبين اثنين من الفوج الأول في قوات حفظ القانون أثر رمي

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الداخلية، الخميس، بيانا بشأن الاحداث التي شهدتها محافظتي النجف وكربلاء.

وقال الداخلية في بيانها، إن "القوات اﻻمنية تابعت الاحداث التي جرت في مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة يوم امس واليوم وقد حصلت احداث

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