2020/02/07 | 13:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة / نينا/ تنشر نص خطبة المرجعية الدينية العليا التي تلاها احمد الصافي في صلاة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/07 | 13:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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