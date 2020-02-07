المرجعية: الحكومة الجديدة يجب أن تكون جديرة بثقة الشعب

2020/02/07 | 13:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت المرجعية العليا في العراق كل الاعتداءات والتجاوزات التي حصلت من أي جهة كانت مشيرة الى ان لا غنى عن القوات الأمنية في تفادي الوقوع في مهاوي الفو...

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