بانك عراقي يعلن عن وجبة جديدة من سلف لموظفي الدولة

2020/02/07 | 13:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مصرف الرافدين العراقي وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الد...

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