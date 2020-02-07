2020/02/07 | 13:37 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجع الاعلى الامام السيستاني: ينبغي منع التجاوز على المشاركين في الاحتجاجات السلمية، فضلا عن منع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/07 | 13:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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