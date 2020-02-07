الاحتجاجات العراقية: تهديد بالتصعيد ومأزق التشكيل الحكومي

2020/02/07 | 13:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد “الحراك الشعبي” في العراق اليوم، الجمعة، بتصعيد الاحتجاجات في أرجاء البلاد حال لم تجر السلطات المسؤولة استفتاء شعبياً لاختيار شخصية تكلف بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة خلال فترة أسبوع واحد.[…]

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