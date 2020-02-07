إنطلاق موسم زراعة البطاطا في ناحيتي بعشيقة والنمرود

2020/02/07 | 13:38 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل منذ إنطلاق التظاهرات العراقية مطلع تشرين الأول عام 2019 أصبح العراقيون يروّجون للمنتوجات والصناعات المحلية ويدعمون إنتاجها، وهذا جاء نتيجة للوعي الجماهيري في العراق بصورة عامة، وبالرّغم من قلّة دعم الفلاحين في محافظة نينوى إلّا أنّ الفلاح توجّه إلى تعزيز وإنتاج المحاصيل الزراعية المحلّية بالرّغم من قلّة أرباحه فيها.

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