عمليات نينوى تعلن القبض على ناقل عوائل داعش الارهابي من سوريا الى المحافظة

2020/02/07 | 13:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، القبض على ناقل عوائل عناصر تنظيم داعش من سوريا الى نينوى.وقالت المديرية في بيان تلقته “العهد نيوز”، ان “مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى، وبالتعاون مع فوج مغاوير القيادة وفصيل الاستطلاع فيها، ألقت القبض على ارهابي يقوم بنقل عوائل الدواعش من مخيم الهول في […]

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