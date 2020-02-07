القبض على ناقل عوائل داعش من سوريا إلى نينوى

2020/02/07 | 13:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على ناقل عوائل عناصر عصابات داعش الإرهابي من سوريا إلى نينوى.

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