2020/02/07 | 13:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الكتل السياسية بشرطين في اختيار كابينته الوزارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بماذا أبلغ علاوي الكتل السياسية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بماذا أبلغ علاوي الكتل السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).