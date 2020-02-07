2020/02/07 | 13:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شروط «محمد علاوي» في اختيار كابينته الوزارية المستقلة / أبلغ رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الكتل السياسية بشرطين في اختيار كابينته الوزارية.وقال رئيس كتلة بيادر الخير محمد الخالدي في تصريح رصدت المستقله ،اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء المكلف أبلغ خلال اجتماعاته مع الكتل برفضه مشاركة القوى السياسية والأحزاب في اختيار كابينته الوزارية”.[…]

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