2020/02/07 | 13:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الهجرة العراقية، عن تجنيس العشرات من الكورد الفيليين.وقال معاون مدير عام الدائرة القانونية سلوان عامر إن الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية العراقية ساعدت العراقيين العائدين من فئة المهجرين والمهاجرين أبان النظام السابق بالحصول على شهادة الجنسية العراقية.واضاف ان العملية تمت بواقع 258 عراقيا، توزعوا 240 مواطنا من الكورد الفيليين والمهجرين و8 عراقيين تم مساعدتهم في منحهم التسجيل المجدد لهوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية بالتنسيق مع ممثلي الوزارة المنسبين في وزارة الداخلية.وكان النظام السابق قد أقدم في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي على تهجير نصف مليون شخص إلى إيران حسب الاحصائيات التي أعدتها الأمم المتحدة، لغاية عام 1991.وتعرض الكورد الفيليون على وجه الخصوص الى تهجير ممنهج منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، ثم إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن بعده صدام حسين في 1980 بحجج عديدة ومنها أنهم ينحدرون أصلا من إيران قبل ان يتم إسقاط جنسيتهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن تجنيس العشرات من الكورد الفيليين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن تجنيس العشرات من الكورد الفيليين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).