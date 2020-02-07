2020/02/07 | 13:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير : تكلفة المعيشة للاسرة في بغداد تتجاوز مليونين و250 الف دينار شهريا المستقلة / كشف موقع “نومبيو” الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، ان تكلفة المعيشة الشهرية للاسرة في بغداد تتعدى مليونين و250 الف دينار شهريا.وفي آخر تحديث في شهر شباط، إن “تكلفة المعيشة الشهرية في بغداد للاسرة المتكونة من اربعة اشخاص في […]

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