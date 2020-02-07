2020/02/07 | 13:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الجمعة، إلقاء القبض على ناقل عائلات عناصر تنظيم "داعش" من سوريا إلى نينوى.

وقالت المديرية في بيان، ورد لشفق نيوز، إن "مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى، وبالتعاون مع فوج مغاوير القيادة وفصيل الاستطلاع فيها، ألقت القبض على إرهابي يقوم بنقل عوائل الدواعش من مخيم الهول في سوريا إلى نينوى وصولاً إلى الأنبار مستخدماً مستمسكات مزورة لهذا الغرض".

وأشارت المديرية، إلى أن "الشخص الذي قبضت عليه هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

ويقطن آلاف الأشخاص من نساء وأطفال هم عائلات عناصر تنظيم "داعش" في مخيم الهول شمال شرق سوريا بينهم الكثير من العراقيين.

ويقيم آخرون من عائلات عناصر "داعش" في مخيمات بمحافظة نينوى شمال العراق.

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