شرطة بابل تدخل خيام المعتصمين بحثاً عن ممنوعات

2020/02/07 | 14:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]شرعت القوات الأمنية، في بابل، بعملية تفتيش لخيم المعتصمين تحت "مجسر الثورة"، في المحافظة.

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