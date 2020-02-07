ألبا وبيكيه ينتقدان هجوم إيريك أبيدال على لاعبي نادي برشلونة

2020/02/07 | 14:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]انضم جوردي ألبا مدافع برشلونة إلى قائده ليونيل ميسي في انتقاد إيريك أبيدال المدير الرياضي بالنادي، بعد خروج الفريق من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بالخسارة 0/1 أمام مستضيفه أتلتيك بلباو أمس الخميس.

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