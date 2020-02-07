انعام الخزاعي تطالب عبد المهدي بتسليم تقرير عن نسب إنجاز برنامجه الحكومي

2020/02/07 | 14:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي، الحكومة الحالية بتقرير مفصل حول نسب إنجاز برنامجها خلال الفترة الماضية.

ودعت عضوة اللجنة أنعام الخزاعي في تصريح، رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي الى تسليم تقرير مفصل عن نسب الانجاز الفعلية لبرنامجه الحكومي المقدم عام الفين وثمانية عشر الى مجلس النواب، لغرض التحقق من الانجاز الفعلي من جهة، ومقارنته بالمخطط له من جهة اخرى، عازية ذلك لدراسة العقبات واضافة الفقرات الضرورية لنجاح البرنامج الحكومي الجديد، وتجاوز كافة الاخفاقات والثغرات التي تخللت البرنامج السابق من حيث المنهج وآليات التنفيذ والمتابعة.

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