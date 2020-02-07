ضبط مادة غذاء الطفل بـشهادة اطلاق

2020/02/07 | 14:06 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، عن ضبط شاحنة محملة عليها حاوية بحجم (20)قدم بداخلها مادة ( غذاء طفل) ماركة (فرانس ليه) وبوزن (6180)كغم تم تزوير شهادة المطابقة ووثيقة الاطلاق التابعة لها بعد استكمال إجراءاتها الكمركية في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة.

واضافت الهيأة في بي...

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