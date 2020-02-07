2020/02/07 | 14:08 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل مدني خلال هجوم مسلح شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا، اليوم، نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاة مدني ضمن قضاء الطارمية، ما اسفر عن مقتله في الحال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل مدني بهجوم مسلح شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل مدني بهجوم مسلح شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).