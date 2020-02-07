2020/02/07 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اياد علاوي يكشف سبب مخاطبته الأمم المتحدة لحماية متظاهري العراق

يتبع.



.



.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اياد علاوي يكشف سبب مخاطبته الأمم المتحدة لحماية متظاهري العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اياد علاوي يكشف سبب مخاطبته الأمم المتحدة لحماية متظاهري العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).