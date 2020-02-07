فينيسيوس يوجّه رسالة لجماهير ريال مدريد بعد الخسارة أمام ريال سوسيداد

2020/02/07 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/متابعة

وجّه البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم فريق ريال مدريد الإسباني، رسالة لجماهير المرينجي يطالبهم فيها ب...





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