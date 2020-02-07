مانشستر يونايتد سيبيع بول بوجبا بسعرٍ مُخفض

2020/02/07 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

ارتبط بول بوجبا بالانتقال إلى ريال مدريد ويوفنتوس على مدار الشهور الماضية، ويبدو أن رحيله عن نادي مانشستر يونايتد أصبح مسألة وقت في ظل تأكيد وكيل أعماله مينو رايولا لذلك.

وكان بوجبا هدفاً رئيسياً لنادي ريال مدريد في فصل الصيف لكنه لم يُقدم له العرض المناسب الذي يقنع الشياطين الحُمر بالتخلي عنه.

ولكن الآن حدث تغيراً في موقف النادي الإنجليزي الذي يُشار حسب المصادر إلى أنه مستعد لبيع النجم الفرنسي الدولي بسعرٍ مُخفض في فصل الصيف.

وفشل لاعب الوسط الفرنسي من الإرتقاء إلى مستوى التوقعات التي جاء بها إلى اليونايتد، حينما عاد للنادي الذي أعلن ولادته الكروية قادماً من صفوف يوفنتوس في صيف عام 2016، ولكنه بقى في النادي منذ ذلك الحين.

وأحدث الولد الذهبي للكرة الفرنسية بعض الأزمات مما جعل مسألة خروجه متداولة بكثرة في الصحافة وأثار ذلك إزعاجاً لمشجعي النادي.

ووفقاً لصحيفة ذا صن فإن اليونايتد مستعد الآن لتقليل المبلغ المطلوب لبيع بوجبا من 180 مليون إسترليني إلى 150 مليون جنيه إسترليني، بعد أن أبدى أولي جونار سولشاير موافقته على بيعه ليكون هذا هو القرار الأفضل للجميع.

وأبلغ اللاعب المُصاب حالياً وكيل أعماله مينو رايولا بأنه جاهز للمغادرة وبدء تحدٍ جديد في إيطاليا أو إسبانيا بدايةٍ من الموسم القادم.

بغداد اليوم/متابعة

وجّه البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم فريق ريال مدريد الإسباني، رسالة لجماهير المرينجي يطالبهم فيها باستمرار تشجيع المرينجي بعد الخسارة أمام ريال سوسيداد، مشيراً إلى أن الريال سيقاتل من أجل التتويج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال

بغداد اليوم - متابعة

اقصى فريق ريال سوسيداد، الخميس، (6 شباط 2020)، ريال مدريد من منافسات دور الـ 8 لكأس ملك إسبانيا، بالفوز عليه 4-3، وبذلك ودع الملكي كأس ملك اسبانيا، فيما تأهل سوسيداد الى دور الاربعة.

الشوط الاول شهد تفوق ريال سوسيداد وظهر ر

بغداد اليوم/ متابعة

أعلن نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، أن لاعبه عثمان ديمبلي، سيخضع لعملية جراحية يوم الثلاثاء المقبل في فنلندا، إثر إصابته في عضلات الفخذ.

وأشار النادي، إلى أن" ديمبلي الذي تعرَّض لعشر إصا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مانشستر يونايتد سيبيع بول بوجبا بسعرٍ مُخفض) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مانشستر يونايتد سيبيع بول بوجبا بسعرٍ مُخفض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).