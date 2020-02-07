مرجعية العراق تدين الاعتداءات التي حصلت في النجف

2020/02/07 | 14:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت المرجعية الدينية العليا العراق تأكيداتها، الجمعة، على ضرورة نبذ العنف والالتزام بسلمية التظاهرات، فيما دانت الاعتداءات والتجاوزات التي حصلت في س...

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