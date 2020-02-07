2020/02/07 | 14:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت المواقع الخبرية العراقية نص بيان المرجع الديني الاعلى اية الله السيد علي السيستاني اليوم الجمعة السابع من شباط 2020 حول الاحداث الراهنة في البلا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نص بيان المرجعية العليا في العراق اليوم الجمعة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نص بيان المرجعية العليا في العراق اليوم الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).