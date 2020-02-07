عليوي: قرار اخراج القوات الامريكية من البلاد لاتراجع عنه

2020/02/07 | 14:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كريم عليوي، اليوم الجمعة، ان قرار اخراج القوات الامريكية من البلاد لاتراجع عنه.وقال عليوي، ان” قرار اخراج القوات الامريكية من العراق لاتراجع عنه ابدا وهو جاء في اطار مصلحة البلاد والحفاظ على سيادتها مبينا ان الحكومة المقبلة ستكون من اولى مهامها الاسراع بتطبيقه”.واضاف […]

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