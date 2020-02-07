2020/02/07 | 14:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار أعلنت خلية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، اختراق وتفكيك خلية إرهابية في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “بعملية نوعية تميزت بالجرأة والشجاعة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة ٣٨ من اختراق وتفكيك خلية إرهابية في […]

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