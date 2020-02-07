2020/02/07 | 14:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وجود مساع لعدم التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

بيان للائتلاف ذكر، أنه لا يرفض التصويت على الكابينة الوزارية إذا كانت الخيارات وترشيحات الوزراء منسجمة مع مبدأ رفض المحاصصة، والترشيحات مطابقة للمعايير الدستورية والقوانين النافذة واختيار الكفاءات الوطنية، مجددا رفضه منهج بعض الكتل التي تعلن عدم مطالبتها بحصة، وفِي الواقع تضغط على رئيس الوزراء المكلف لمنحها حصصا ومواقع ووزارات بحسب البيان.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون: ليس لدينا أية مساع لعدم التصويت على الكابينة الوزارية لمحمد علاوي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون: ليس لدينا أية مساع لعدم التصويت على الكابينة الوزارية لمحمد علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).