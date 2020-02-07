نيجيرفان البارزاني: قتل المتظاهرين جريمة فاضحة وسلب للحرية والحقوق الدستورية للمواطنين

2020/02/07 | 14:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، إدانته لاستمرار استخدام العنف ضد المتظاهرين في العراق.

وقال البارزاني في بيان، إن التظاهرات السلمية المدنية، حق دستوري مكفول، معتبرا قتل المتظاهرين واستخدام القوة لترهيبهم وتفريقهم، جريمة فاضحة وسلب للحرية والحقوق الدستورية للمواطنين.

وجدد دعمه للمطالب المشروعة للمتظاهرين في تأمين الخدمات والرفاهية وحياة أفضل يستحقها الشعب العراقي، داعيا إلى إيقاف هذا العنف وهذه التصرفات غير المشروعة وغير القانونية.

وشدد على ضرورة أن يفهم الجميع أن مشاكل وامتعاض ومطالب المواطنين لا يمكن قمعها باستخدام القوة ولا معالجتها، مضيفا أن إنهاء هذه الأزمة مرهون بحسم عملية تشكيل الكابينة الجديدة بأسرع وقت.

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