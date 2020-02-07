عبدالخالق حسين - في ذكرى جريمة انقلاب 8 شباط الأسود

2020/02/07 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالخالق_حسين تمر هذه الأيام الذكرى المشؤومة لأسوأ جريمة وقعت بحق الشعب العراقي في تاريخه الحديث، ألا وهو انقلاب 8 شباط 1963 الأسود، الجريمة التي دشنت سلسلة الجرائم المتلاحقة (جريمة تلد أخرى)، لتنتهي بالدمار الشامل فيما بعد.بدأت الجريمة كما ذكرها الباحث الأمريكي من أصل فلسطيني، الراحل حنا بطاطو كالتالي: "بدأت أيام شباط (فبراير) المأساوية-الثامن والتاسع والعاشر منه- التي شهدت الصدامات الرهيبة بين القسم الأكبر م......

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