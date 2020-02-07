2020/02/07 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي العبقرية والاتباعية وثورة تشرين العراقية؟أ/4 عبدالاميرالركابي حلت متغلبة على الرؤية العراقية المعتبرة "حديثة" وطاة الاتباعية النقلية، والاستعارية الببغاوية المدرسية، ولم تكن العبقرية اللازمة، الموافقة لطبيعة الازدواج الكياني الرافديني، وقتها ممكنة، او قابلة لان تحضر برغم الحاجة الاستثنائية لها، وقراءة التاريخ المستمر من بداية القرن المنصرم الى اليوم، تكفي دالة على ضخامة الإرث المتو......

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