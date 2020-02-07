استمرار العمل بتأهيل الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة

2020/02/07 | 14:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة أعلن مدير الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة عباس حيال، اليوم الجمعة، استمرار العمل بتأهيل الشركة ضمن العقد المبرم مع شركة اليوبي هولدنك التركية.وقال حيال، إن “90% من المعدات التي تم تصنيعها من قبل شركة (CTS) التركية لتصنيع معدات مصنع الدرفلة وخدماته ومع شركة دانيلي الايطالية لتصنيع معدات مصنع الصلب وخدماته […]

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