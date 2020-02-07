الشيخ الخزعلي: المشروع “الامريكي والاسرائيلي” في العراق يهدف الى حدوث اقتتال داخلي

2020/02/07 | 14:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي من ان المشروع “الامريكي والاسرائيلي” في العراق يهدف الى حدوث الاقتتال الداخلي في البلاد.وكشف الشيخ قيس الخزعلي في مقابلة مع برنامج ” لقاء خاص” الذي تبثه قناة العهد، عن اهداف المشروع الامريكي والاسرائيلي في العراق، فيما اشار الى أن احد هذه الاهداف كان قتل […]

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